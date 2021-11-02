外賣員襲警罪成原判囚8月　辯方質疑超最高刑期　官覆核改判囚4月 (15:59)

辯方求情時稱，被告有6次案底，但他為人孝順。雖然他自小被診斷患反社會人格障礙，但一直接受精神科治療，冀法庭考慮他情緒激動下犯案，輕判處理。

裁判官施祖堯裁決時稱，被告趙康勝（21歲）在錄影會面中稱，由於被冤枉偷外賣袋，故在情緒激動下自殘；在庭上則供稱因擔心警方對他不利，且無法去醫院才自殘。施官認為被告說法不一，在關鍵情節上有矛盾，遂拒絕接納其證供。

對於辯方質疑受襲警長唐家裕因被告遭截查時態度不合作才拘押他，施官指出，唐家裕多次要求被告出示工作證明不果，稱如果被告願意出示工作證明，便不會發生後續事件。辯方表示，唐家裕警告被告時一度稱「開條襲警（罪）畀你」，質疑唐家裕有心誣衊；惟施官表示，唐家裕當時沒有檢控，稱辯方「單方面推演，可稱得上是過分上綱」。

施官表示，唐家裕的證供與警員20713一致，傷勢亦與醫療報告脗合，遂接納兩人的證供。