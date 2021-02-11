亂過馬路案被告不滿被令交保釋金　裁判官遭索償敗訴　法庭批逾期未交抗辯書傲慢 (21:17)

事源過馬路案原審途中，尼泊爾籍女被告Thapa Kamala以去洗手間為由遲進法庭，何麗明下令她以100元現金保釋，並要求她每日準時應訊。Thapa Kamala就保釋令向何麗明追討賠償。何麗明質疑申索無理及屬濫用程序，要求剔除訴訟。

何麗明一方表示，《基本法》第85條列明司法人員履行職責的行為不受法律追究，何麗明應該免於被起訴，否則有損司法獨立。就此，法官歐陽浩榮表示不太同意，因為法例只適用於司法人員履行職務的情況，如果司法人員心懷惡意（malice），法例不會維護其行為，故不同意何麗明一方的理據。

法官強調，雙方於2019年6月達成共識，如果何麗明同年7月沒有呈交抗辯書，Thapa Kamala一方可以向法庭申請申索勝訴；在限期屆滿前，何麗明僅提出剔除申索的申請，並無呈上完整的抗辯書。法官因此裁定何麗明沒有遵從法庭命令，直接判Thapa Kamala的申索勝訴，至於賠償金額有待商討。

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