亂過馬路案被告不滿被令交保釋金　裁判官遭索償敗訴　法庭批逾期未交抗辯書傲慢 (21:17)

時任東區裁判法院暫委特委裁判官何麗明於2018年，審理一宗行人涉亂過馬路案件，至審訊第91日才裁定女被告罪脫，審訊期間何麗明一度要求尼泊爾籍女被告交出100元保釋金。尼泊爾籍女子早前入稟區域法院，就保釋令向何麗明追討賠償。區域法院法官今（11月1日）頒下判辭，批評何麗明沒有在限期前就剔除申索提交抗辯書，行為刻意及傲慢，裁定何麗明敗訴，須支付訟費。
事源過馬路案原審途中，尼泊爾籍女被告Thapa Kamala以去洗手間為由遲進法庭，何麗明下令她以100元現金保釋，並要求她每日準時應訊。Thapa Kamala就保釋令向何麗明追討賠償。何麗明質疑申索無理及屬濫用程序，要求剔除訴訟。
何麗明一方表示，《基本法》第85條列明司法人員履行職責的行為不受法律追究，何麗明應該免於被起訴，否則有損司法獨立。就此，法官歐陽浩榮表示不太同意，因為法例只適用於司法人員履行職務的情況，如果司法人員心懷惡意（malice），法例不會維護其行為，故不同意何麗明一方的理據。
法官強調，雙方於2019年6月達成共識，如果何麗明同年7月沒有呈交抗辯書，Thapa Kamala一方可以向法庭申請申索勝訴；在限期屆滿前，何麗明僅提出剔除申索的申請，並無呈上完整的抗辯書。法官因此裁定何麗明沒有遵從法庭命令，直接判Thapa Kamala的申索勝訴，至於賠償金額有待商討。
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