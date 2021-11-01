休班女警涉濫權入屋索市民個人資料　控公職失當受審 (19:05)

雙方承認事實指出，被告曾佩君於1993年加入警隊，隸屬大嶼山北區第四巡邏小隊的車長。被告在事發當日、即前年7月30日下午4時下班，晚上與一名男子一同進入事發大廈的升降機。

屋主郭耀康供稱，晚上10時許，他與長女郭叡菁各自在房間，突然聽到有門鐘聲，郭耀康看到一名約40多歲女子，後方站着一名年紀相若的男人。女子其後進入屋內，稱「搵唔到你個二女」，並請郭耀康致電予其次女，但沒人接聽。其後長女從房內出來，同樣協助致電並接通電話。該女子隨後與次女通話，郭耀康則站在附近，聽到女子曾說「你唔合作」。

次女郭叡薇則供稱，當晚與朋友在尖沙嘴時接到姐姐數次來電，接聽後得知一男一女的警員上了家中，並稱有案件需要她協助調查。女警隨後接過電話問其位置、身分證號碼及工作地址。郭叡薇隨即質疑，並指對方作為警察，應該有這些資料，但在對方不停要求下，郭叡薇表示自己在尖沙嘴亞士厘道工作，但她其後感到奇怪，故沒有透露其他資料。女警又表示「約個地方見面」，但郭叡薇想一般警察會約在警署見面，郭叡薇遂稱「上我屋企都無用，我都唔係屋企」，隨即掛了線。案件明（2日）續。