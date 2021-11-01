民陣未按警要求交資料　陳皓桓認罪稱「懷璧其罪」罰款8000 (17:14)

陳皓桓另涉及5宗案件、正在石壁監獄服刑，今由囚車押送到庭。他稱案件「其實係政治嘅事件，唔涉及法律」，故不需要律師代表。法庭宣讀其控罪後，他說：「匹夫無罪，懷璧其罪。我既然懷璧，我認罪」，承認控罪，另稱在囚室以半小時撰寫求情信，希望即日判刑。

他讀出求情信表示，民陣由2002年成立至今，一直為香港公民社會提供溝通平台，推動民主自由，承辦「和平理性非暴力」的遊行及集會，讓廣大巿民發聲，與警方合作19年，時任特首梁振英更以「朋友」稱呼民陣。直至陳皓桓成為召集人，在今年4月收到警方信件，他方知悉民陣因屬下團體不認同《社團條例》及《公安條例》，一直未有註冊，亦未有相關紀錄。陳皓桓又稱因「我哋唔認同《社團條例》」，故未有回答警方在信中提出的問題。

陳皓桓表示，不明白為何警方未有更早發信，要求或提醒民陣創辦人註冊，並一直與沒註冊的社團合作，但他作為召集人，「願意一力承擔刑責」。他在信末寄語港人即使「好攰」，仍在「煩擾中懷抱希望，一點一滴咁抵銷失望。有一天，我們相約找烏托邦」。陳皓桓讀畢求情信後，有旁聽者鼓掌。