立法會選舉｜朱麗玲狄志遠參選社福界 (16:54)

朱麗玲在全國人大常委譚耀宗、民建聯主席李慧琼及副主席陳勇、社福界選委邱浩波、余秀珠及黃萬成陪同下報名。朱麗玲稱整筆撥款下機構或同工面對資源少、工作多、士氣低，但過去廿年社福界議員以政治行先，在爭取業界利益「交白卷」。她說本住社工初心，冀進入議會為業界發聲，希望社工支持其信念，與她革新求變。

被問比對手狄志遠有何優勝，朱麗玲表示「首先我係年輕啲，係早前選委會……喺早前選委會選舉入面，我亦都……」，其間數度停頓，在旁有人稱她需飲水。陳勇隨即形容她「打得又睇得」，有區議會與社工經驗，香港更需堅定愛國者，她是最適合人選。朱麗玲再回答「其實喺之前選委會裏面……」之後再停頓，黃萬成隨即代答稱朱麗玲高票當選社福界選委，狄志遠靠抽籤僥倖取勝，並稱對方已退休一段時間，現時需如朱麗玲的人變革求新。民建聯事後稱，朱麗玲今日有少許不適及失聲。

狄志遠報名時則透露獲得10個選委提名，包括蘭桂坊主席盛智文及教大校長張仁良。他稱沒人主動給予提名，是靠自己用很長時間取得提名，亦在譚耀宗等人協助介紹認識部分選委。他稱希望為弱勢社群發聲，學童自殺令人心痛，老人院輪候時間長令人無奈，社工面對撥款制度缺失，助人者都不能自助。他說從事社工40年，喜歡助人工作，參選就是延續對北斗星的理想。

被問到選情，狄志遠認為目前評論勝算屬言之尚早，唯一是努力做好選舉，「一票一票爭返來」，又認為不少市民支持議會有多元聲音。對於對手朱麗玲，他說不願多評，形容對方是年青社工，希望大家在選舉比拼能力、專業，讓市民有明智選擇。

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