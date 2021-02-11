珠寶公司東主自編自導劫案騙保險金囚3年半　「劫匪」轉特赦證人囚獲減刑囚20月 (16:34)

兩名被告為鄧家駒（31歲）及梁艷君（41歲），被控於2020年2月至5月5日間，串謀詐騙怡安工商業保險代理香港有限公司（下稱AON），令AON向迪卡辰鑽飾珠寶有限公司（下稱迪卡辰）發出保險金。

周官判刑時指出，獨自經營迪卡辰的女被告早在案發前兩個月，向AON申請加大保險金額，案件策劃過程精心細密。女被告在本案擔當主導角色，雖然AON最終無實際損失，但其欺詐行為已破壞保險行業對投保者的信任，以監禁3年半作量刑起點，不獲額外減刑。

法官續指，男被告雖聽命於女被告，但案件無其參與便不能成事，且他收取為數不少的10萬元酬勞，考慮他角色被動，以3年作量刑起點；由於他案底纍纍、更於出獄後不久犯下本案，升量刑起點至3年4個月。不過，他被捕後向警方提供案情，更轉為特赦證人指證女被告，可獲50%刑期扣減。