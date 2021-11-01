香港美酒佳餚巡禮開鑼　1998元雙人住宿包兩餐兼品酒體驗 (15:59)

黎愛雯表示現時酒店周末入住率按年升五成，達到七至八成，但仍未追平至新型冠狀病毒疫情前水平，預期聖誕檔期入住率亦會優於去年。朗廷酒店今次推出售價1988元起的雙人住宿早餐、午餐、氈酒體驗班及於酒廊兩小時無限暢飲紅、白酒。

其他美酒住宿計劃包括可以573元起享「悅品酒店．荃灣」雙人住宿，包二人下午茶及氣泡酒兩杯，亦有4888元起尊貴豪華行政客房住宿計劃，包括指定二人共6道菜套餐連侍酒師配對餐酒。

市民可經購票通買品味通行證，並在11月期間於中環、堅尼地城、灣仔、尖沙嘴共約50間參與遊「酒」香港自助行的餐廳享用，另有約400間餐廳提供優惠。信和集團資產管理董事蔡碧林表示，旗下有30間餐廳提供優惠，11間餐廳參與遊「酒」香港自助行。蔡碧林稱，由於消費券及萬聖節帶動人流暢旺，帶動生意升兩成，生意額已回復至疫前八成，預計今次計劃加上聖誕節臨近，可刺激生意進一步增兩成。