安心出行｜九龍城街市人流減　不識字長者批「政府衰到加零一」　有檔販稱生意減三分一 (14:40)

近80歲的泰國華僑廖太稱，她未讀過書不識字，更不懂使用智能電話，平時連簽名也只蓋印章，但今天沒帶印章，簽名時「求其寫咗泰文」。她說平時每天都會由彩雲邨前來買餸，並到熟食中心吃米粉，並碰運氣看會否遇到朋友。對於新措施，她質疑「我又唔係偷嘢」，認為「政府衰到加零一」。

64歲市民梁女士表示，到達街市門口才驚覺沒有帶手機，得知65歲或以上才可豁免掃描「安心出行」，但自己差一日才滿65歲，原打算明日再來買餸，但食環署職員向她表示，「算啦差一日都當你65歲」，允許她填表進入。她質疑新措施無助防疫。

雞檔檔主梁太稱，今日人流及生意最少減少三分之一，估計部分顧客或轉到鄰近的樂富街市買餸，但她預料領展街市早晚也會要求市民掃描「安心出行」。魚檔檔販江先生說，自爆發侵入性乙型鏈球菌個案後，生意已很差，認為現時再要求進入街市的市民須掃描「安心出行」是雪上加霜，僅餘兩成生意。

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