新娘潭兩死車禍　本田男司機涉危駕被捕　一女乘客仍危殆 (11:20)

醫管局表示，截至今早10時，車禍中仍有4人留院，包括3人在威爾斯親王醫院留醫，其中一名24歲女子情況仍然危殆，另一24歲女子嚴重，23歲男子穩定；另有一名25歲男子在北區醫院留醫，情況穩定。

警方表示，昨晚約10時13分，一名20歲男子駕駛豐田私家車沿新娘潭路往鹿頸方向行駛，當駛至近鳳坑家樂徑時，與一輛沿相反方向行駛的林寶堅尼迎頭相撞，後方一輛本田私家車亦懷疑收掣不及撞前。另有一輛緊隨尾後的電單車疑閃避而失控翻側，司機受傷。

林寶堅尼男司機一度被困車內，其後由消防救出，他身體多處受傷，現場被證實死亡。豐田男司機及其車上一名24歲女乘客亦一度被困車內，其後由消防救出，兩人多處受傷，昏迷送院，男司機延至晚上11時35分不治。本田男司機及其車上的24歲女乘客、25歲男乘客，連同電單車男司機，皆清醒送院治理。

新界北總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，警方呼籲任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661 3800與調查人員聯絡。