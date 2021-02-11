八旬婦被偷樓契申600萬樓按貸款　警拘兩男 (12:13)

警方財富情報及調查科署理總督察宋家煒表示，警員調查洗黑錢案期間，留意到報稱無業的楊姓男子戶口有可疑交易，稱他在上周四（10月28日）存入一張面值約600萬元支票，並致電銀行要求翌日以現金方式全數提取，警方認為金額與其收入及背景不相稱，懷疑是犯罪得益。

宋家煒稱，調查發現該支票與一宗樓宇按揭有關，涉案物業位於大角嘴，市值約1000萬元，惟持有物業的81歲女事主並無申請按揭貸款，探員查詢下，女事主稱自己在今年年中透過朋友認識李姓男子，她曾在對方上門探訪時，向其透露重要文件存放位置，女事主再檢查後方知文件不翼而飛。

宋家煒表示，相信姓李男子偷取樓契後交予姓楊男子，楊男之後連同一名假扮女事主的女子，手持女事主的樓契向財務公司申請樓宇按揭，成功申請約600萬元。警方在銀行附近埋伏，在楊男到銀行提取現金時將其拘捕，在他的背囊內起回全數約600萬元款項、一批文件及印有女事主姓名的假身分證。姓楊男子涉串謀詐騙，將於明日（11日1日）在東區裁判法院提堂。警方同日亦在深水埗拘捕姓李男子，他現正被扣查。警方稱會調查假扮女事主的女子身分，不排除更多人被捕。