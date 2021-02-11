警打擊東九龍黑幫拘265人　搗持牌機舖可賭錢免費吸毒 (19:40)

警方東九龍總區動員500人，昨日（29日）起一連兩日採取行動，搜查50個處所，搗破10間提供非法賭博的遊戲機中心、15個非法賭檔，包括百家樂、啤牌、麻將賭檔等，以及多個毒品飯堂及無牌酒吧，凍結4個本地銀行戶口及一個電子支付戶口共140萬元結餘，並拘捕202男63女，年齡16歲至79歲，其中6人為非華裔，並通緝57名在逃者。

警方亦檢獲73萬元現金、339部遊戲機、15部增值機、228張儲值卡、多個讀卡器及兌分用數簿。另警方檢獲冰毒、海洛英、藍精靈等共6萬元毒品，以及大量包裝及吸食工具，並發出75張違反防疫規定的告票，14名處所負責人因此被捕，5間遊戲機中心需停業14日。

警方發現，東九龍區內有持牌遊戲機中心設有「兌分仔」，為顧客贏得的積分兌換現金，並從中抽佣，又為其他非法賭檔、無牌酒吧及毒窟招攬顧客。警方指，「兌分仔」警覺性非常高，會試探顧客身分，例如要求顧客出示工作證明，或只為熟客兌分；部分遊戲機以代幣形式取代遊戲積分，顧客需以代幣換取兌換券，再兌換現金，增加調查難度。

部分遊戲機中心更會「一站式」提供非法賭博及免費冰毒，令顧客可以「一邊打機、一邊賭錢、一邊吸毒」。警方估計此類遊戲機中心為黑幫帶來每月100萬元收入。

另外，一些毒窟及酒吧收取較高昂的價錢，提供「一條龍套餐」，包括無限酒水、無限毒品，或者提供女伴陪酒，並「明目張膽」列出毒品價錢。部分場所設有鐵閘、多重隔音、閉路電視及「睇水仔」，裝修成「鐵竇」，令顧客放心光顧，部分亦設有QR code，以轉數快等電子方式收取費用。