入街市要掃安心出行　雞檔客要求送雞出街市　檔販憂生意減 (22:21)

面對下周一起入街市要用安心出行，九龍城街市雞檔負責人梁太指，兩日前有個年過65歲的伯伯，向她查詢往後買雞可否不進入街市，只致電通知她，把雞拿出街市門口交收。梁太說「都可以嘅」，她指自己攤檔近門口，所以不難做到，「客人覺得麻煩唔想用，無辦法啦。不過，其實食環署之前叫人量體溫，都好多人出出入入掛住撳手機，人一多其他事都應付唔到，好難捉得曬」。她估計措施新生效頭兩三日對生意或有輕微影響，但估計市民很快就會習慣適應。

牛池灣街市雞販馬平盛指不同意政府強制要求所有進入街市的人使用安心出行，「現在疫情已經緩和，大多數都是輸入個案，根本本土的人都無事。基本上政府是擾民，如果這樣搞，最後是搞到攤檔辛苦，搞到市民選擇去超市」，估計新措施會讓他少三分一生意。他認爲市民做好個人衛生，對於抗疫而言已經好足夠。

不過，柴灣街市輝豪肉檔負責人黎女士則認爲，「老人家好叻㗎，要用（安心出行）好簡單」，不擔心新措施會帶來影響。

食物環境衞生署今日公布，由11月1日（星期一）起，市民進入公眾街市、小販市場及熟食市場等食環署室內設施前，要先使用「安心出行」流動應用程式掃描「安心出行」場所二維碼，方可入內。該署稱，考慮到市民需時適應，尤其是公眾街市、小販市場及熟食市場，食環署於措施實施初期會較着重公眾教育和宣傳，並提供技術協助。在適應期內，如個別人士因真正困難未能使用程式，食環署會以務實體恤態度處理，例如容許他們填寫「訪客資料記錄表」作為替代措施。由於登記及查核個人資料需時，有關人士入場時或需輪候較長時間，其間亦須保持社交距離，希望市民諒解和配合。