輕度智障清潔工非法集結違《禁蒙面法》　獲控方舉證成立　還押索精神科報告 (19:23)

被告李啟發（32歲）在庭上的大部分時間均是垂頭，立法會前議員邵家臻到庭旁聽。裁判官劉淑嫻裁決時稱，接納警員及專家證人供辭。當日下午有警員目睹警署外有大批示威者聚集，高叫口號反對政府和警方，被告左右手各持雷射筆和電筒，他用雷射筆照向警署，片段顯示被告身處現場，他亦被搜出該雷射筆。辯方指出，被告沒使用雷射筆傷人及與他人聚集沒共同目的。

劉官表示，被告在現場逗留並徘徊，其行為毫無疑問構成挑釁和令人合理地感到害怕，故劉官裁定控方就非法集結罪舉證成立。被告當時佩戴口罩及頭罩，因此劉官裁定他違反《禁蒙面法》。

劉官續稱，片段可見被告照射藍色和白色光束，涉案警員供稱眼睛因雷射光束感到痛楚，但被告是胡亂照射警署外牆和露台，未能證明他有意圖傷人，遂裁定在公眾地方管有攻擊性武器的舉證不成立。

劉官下令為被告索取精神科醫生報告，以及社會福利調查報告，以就判處醫院令等取得建議。辯方為被告申請保釋，遭劉官拒絕。