青衣4食肆違防疫規定被罰停晚市兩周 包括一「黃店」 (18:19)

警方今午（29日）派出青衣分區雜項調查隊、特遣隊及巡邏小隊，聯同食環署人員巡查區內食肆負責人及顧客有否按《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（599F章），使用或確保顧客使用「安心出行」二維碼或登記資料，在3間餐廳發現2男7女未有掃碼或登記，被警方票控違反599F章。

警方向該3間餐廳1男2女餐廳負責人（26歲至40歲）發出599F傳票，指他們未有確保顧客使用安心出行，以及另一餐廳一名34歲女負責人未有確保無接種疫苗的員工持有有效陰性新冠檢測證明。

該4間餐廳同時因違反「安心出行」措施，明（30日）起須採取「減低傳播風險」的相應措施，即在下午6時正至翌晨4時49分停止提供堂食服務，及同坐一桌的人數不得多於兩人，為期14天。

一個被視為「黃店」的連鎖咖啡店「BEANS」在facebook主頁發文，承認其青衣分店因「一位客人沒有完整填寫紙仔」被罰停晚市堂食14日，形容事件「無奈」及「盡在不言中」。

警方呼籲市民嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。