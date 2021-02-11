警方拘32人涉910萬元網騙　女投資經理墮網上情緣失300萬 (18:07)

西區警區周日（24日）至周四（28日）進行「刺風」行動，共拘捕5男27女，年齡19至75歲，大多數為傀儡戶口持有人，有戶口涉及過百宗騙案，當中5男15女包括有學生、無業、文員。另外12名被捕人為外籍女傭，她們涉嫌收取幾百至幾千元的報酬，出售銀行戶口予不法之徒清洗犯罪得益，其中有戶口已被用作清洗850萬元。各人涉嫌以欺騙手段取得財產及盜竊罪被捕，警方仍然會以洗黑錢相關罪名繼續調查。

西區警區總督察（調查）盧健邦稱，今次偵破的21宗騙案包括網上情緣、電郵、假援交及網上購物等騙案，共損失910萬元，每宗損失由1000元至300萬元。其中一宗網上情緣騙案，一名30多歲任職投資經理的女事主，年初網上結識自稱外籍機師的騙徒，並發展成網上情侶關係，騙徒假扮贈送名貴禮物，而另一名騙徒假扮物流公司職員，以不同籍口例如清關費及物流費用，誘使女事主多次存款入21個本地銀行戶口，3個月內被騙取300萬元。另一宗假援交騙案，事主在網上預約援交後，有女代理聲稱安排服務，但收錢後就失去聯絡。