繼父否認非禮強姦兩未成年繼女　控方：被告斥事主「買咁多好嘢畀你食，畀我摸下都唔得」 (18:21)

現年67歲的被告否認3項強姦、1項企圖強姦、3項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為及3項非禮罪，案發時間介乎2015年8月至2019年12月，涉及女童X（案發時11至15歲）及女童Y（案發時8至9歲），其中9罪發生在廣東省汕尾市的寓所，餘下一罪在香港寓所發生。

控方開案陳辭指出，X和Y的父母於2001年離婚，母親M（現年39歲）兩年後與被告在內地結婚，被告早於1988年起獲香港永久居民身分，三母女於2019年先後來港定居。

控方指出，首次案發於2015年8月，11歲的X在內地家中遭被告拉入睡房親吻胸部及企圖強姦，自此至2016年，被告強迫X口交，更3度強姦她，並威脅X若將事件曝光將失去生活費或被捱打。至2017年，約8至9歲的Y在家中遭被告隔着上衣擰乳頭。

控方：X母得悉性侵事件兩度原諒被告

控方續稱，X在內地升中後因「頂唔順」繼父的行為欲離家出走，終向母親揭發事件，母親知悉後兩度原諒被告，X如常生活，惟2019年來港定居後，被告在家中吩咐X幫他按摩大腿內側，趁機「夾住」雙腿令她觸碰其陰莖。

同年12月，被告與X回內地過聖誕時，因患濕疹的X感到痕癢，被告以「搽藥膏」為由兩度摸X胸部，X一度反抗，被告斥「買咁多好嘢畀你食，你畀我摸下都唔得」。在港的母親從胞姊口中得知X再遭性侵，遂向社工求助並報警。聆訊明（30日）續。