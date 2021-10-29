投訴法官行為諮詢委員會首次會議　裁投訴裁判官蘇文隆、何俊堯不成立 (17:42)

主任裁判官蘇文隆審理的案件，是社工劉家棟前年7月涉擋在警員盾前，被裁定阻差辦公罪成，判囚一年。司法機構其後收到投訴指蘇官立場偏頗、針對被告，定罪的決定及判刑均不合理。

惟委員會認為，指蘇官偏袒警員證人的投訴欠缺事實基礎；定罪及判刑是否合理則不屬於司法行為範疇。委員會又稱，蘇官在審訊中沒有表達任何不當或帶政治傾向的言論，亦沒有偏頗的情況。

至於另一宗有關時任東區法院裁判官何俊堯的投訴，涉及一名酒店職員承認非法集結罪，被判120小時社會服務令，律政司上訴後，被告被改判囚3個月。司法機構其後收到投訴指，何官認為被告的行為「不算太暴力」，且坦白承認責任的做法「值得鼓勵」，是發表偏頗及帶有政治傾向的言論。

惟委員會稱何官當時的說法，是引用案例，稱該案沒有出現當中的暴力行為；而他所指「值得鼓勵」，明顯是被告選擇承認控罪的決定，並非被告被定罪的犯罪行為，故委員會認為，何官的判決雖然在法律原則方面有錯誤，但沒有表達任何不當或帶政治傾向的言論，亦沒有偏頗的情況。

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