海關破歷來最大宗走私案　涉12億元貴價貨2人被捕 (16:04)

海關有組織罪案調查科高級監督李艷萍指，疫情下道路運輸嚴重受阻，不法分子「鋌而走險」改用漁船、躉船及高速快艇，以「螞蟻搬家」形式，將高價值貨品快速走私到內地。她指海關加強執法下，快艇走私案件明顯減少，但海關估計走私份子為了出貨，會以其他方式將物品走私到內地，例如用內河船以貨櫃將物品走私到內地，於是加強海上巡邏及截查內河船。

10月14日晚上約10時，海關區域巡邏船在本港東南水域近東龍洲一帶截查一艘內河船，載貨清單顯示船上有24隻貨櫃載有膠粒，由屯門上船後運往廣東。由於聚丙烯本身為普通及平價的原材料，內地亦有不少生產商，由香港將600噸膠粒運往內地並不常見，加上收貨人只是一間普通貿易公司，惹起關員注意，於是查驗船上貨櫃，發現該批走私物品。

海關有組織罪案調查科接手調查案件，發現船上貨櫃由本港一間公司安排運往內地，拘捕一名39歲女子及一名56歲男子，初步相信被捕女子負責公司租務、男子則負責安排貨櫃運往內地。

海關分析今次案件，相信因為農曆新年將至，期間亦有其他不同節日，內地對花膠、海蔘等高價食材需求比一般大，但因通關問題令內地人不能以「自由行」形式來港購物，水貨客亦幾近絕跡，不法份子於是把握「黃金檔期」將魚翅及花旗蔘的瀕危物種在內的高價貨品走私往內地。

本案檢獲的名牌鞋履及手袋在內地稅款約為貨價的110%至160%不等，本案所檢獲最貴的貨品為名牌手表，貨價約值60萬元、所涉稅款則達80萬。海關估計，若今次不法份子成功將24個貨櫃全數走私往內地，所逃避的稅款高達20億元。