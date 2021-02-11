五旬男教師6度非禮兩女童囚3年　求情稱造福教育界29年　官反駁「你有出糧」 (16:19)

辯方求情時稱，被告張秉樞（57歲）曾患第三期直腸癌，完成手術後每日須排便8次，他近期癌指數亦上升；且他因本案辭職後，失去近300多萬元公積金，冀法庭輕判。惟裁判官陳炳宙認為，監獄有合資格的醫護人員，相信懲教處會作出合適安排 ，認為其健康狀況不是毋須入獄的理由。被告隨即就刑期及定罪提出上訴期間保釋，但陳官認為無合理成功上訴機會，下令被告即時服刑。

陳官裁決時稱，現年14歲的X在錄影會面供稱，4次非禮事件均發生在學校圖書館，被摸胸部。辯方曾質疑女童沒有及時迴避或後退，陳官認為當刻「電光火石」，要求一名9歲女童懂得反應，是脫離現實；更稱被告作為一個成年男子蓄意用手摸女童胸部，只有猥褻目的。

另一女童Y亦稱被4度非禮，如被告聲稱養了烏龜，當Y跪在窗邊看烏龜時，被告曾用手觸摸Y的臀部；Y在圖書館電腦室內，被告把肚貼着Y的肚子，其下體貼住Y的下體，並曾觸摸Y的胸部。辯方曾質疑，被告的肚腩會造成阻礙，惟陳官反駁稱人的肚腩並非金屬圓球，而是柔軟的組織，拒接納辯方的說法。

陳官又認為，兩女童在冗長的盤問下，整體證供都合情合理，故裁定她們為誠實可靠的證人。