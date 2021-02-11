警方搗破村屋爆竊集團拘2人　涉款190萬元 (15:29)

元朗警區於9月至10月接獲多宗爆竊案件，經過情報搜集及分析，並翻查大量閉路電視，鎖定一個爆竊集團。警方於前晚上採取拘捕行動，在天水圍拘捕一名32歲姓李本地無業男子，另在旺角拘捕一名姓鍾28歲內地非法入境男子。警方在旺角被捕男子藏身的單位內，起回一批贓物，包括手表、金飾，名牌手袋及約5000現金，並檢獲一批爆竊工具。

元朗警區重案組高級督察陳養泉稱，該爆竊集團分工細緻，主腦會首先安排本地人探路，鎖定目標單位，集團多選擇屋主在黃昏時間外出晚飯或未放工的單位作為目標，之後安排本地「車手」接載行動組成員到目標單位爆竊。行動組由兩至三名非法入境者組成，他們身形矮細，身手敏捷及善於攀爬，專門負責爆竊，每次犯案僅5分鐘，得手之後返回藏身地點，不排除有另一組人提供支援，安排住宿及處理贓物。

元朗警區助理指揮官（刑事）署理警司連健德表示，經調查初步相信該村屋爆竊集團涉及新界北總區至少22宗村屋爆竊案，涉190萬元財物，失物最貴為一隻價值50萬元手表。案件仍在調查中，不排除更多人被捕。

元朗警區情報組主管陳慧思提醒市民注意家居保安，尤其保安措施比較低及低密度的住宅，建議勿存放大量現金及貴重物品在家，並考慮安裝防盜系統及閉路電視，以免賊人有機可乘。