黎智英涉恐嚇《東方》記者罪脫　律政司不服上訴　高院押後裁決 (15:30)

黎智英由資深大律師鄧樂勤及大律師許卓倫代表，律政司代表則為大律師林芷瑩。

原審裁判官早前裁定黎智英向涉案記者稱「我實搵人搞X你」，是過於模糊及沒威脅傷害該記者，認為「搞」有不同含義，正如黎智英在錄影會面稱經常被該記者「搞我」。律政司一方指出，裁判官的理解忽略案發背景，黎智英折返指罵事主，稱已拍下其照片，明顯有意圖恐嚇他。黎智英亦在錄影會面說「唔會用好似黑社會方法搞佢」，即知悉「搞」可意指涉黑社會手法。

律政司一方庭上播放黎智英與事主對話的片段，黎智英沒留意自己被拍攝，故不同意裁判官稱，黎智英知道自己被拍攝而不會恐嚇。

裁判官指出，事主跟蹤黎智英多年，他們之間積怨繼而發生衝突。惟律政司一方爭議，黎智英稱忘記和事主還有否其他衝突，兩間報館的關係與本案無關。陳官稱若然事發背景是關鍵，質疑追問兩間報館的關係並非不重要。

律政司一方認為在商業層面，老闆不應與員工發生紛爭，黎智英只是數月內被跟蹤的情況嚴重，兩人不構成敵意。律政司又稱，記者有採訪及言論自由，黎智英當時大可以離去，或躲進洗手間避開記者。

至於黎智英一方則稱，裁判官已充分考慮所有證據，其裁決恰當，而事主精神報告亦沒證明他因本案受損。陳官聽畢雙方陳辭，將擇日裁決。

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