綠置居首日揀樓　啟鑽苑「樓王」已售　購租置單位市民稱「等待這個機會很久」 (12:47)

白田邨重建戶湯先生和父親受重建影響，今早能優先揀樓，他表示「好開心」。他稱二人較心儀啟鑽苑「樓王」單位，惟其已被選購，故購入同屋苑5座35樓1室鄰近「樓王」的單位，實用面積約440平方呎，售價約384萬元。持籌號24的湯生表示，市民對啟鑽苑「不太踴躍」，但他觀察到有大約10人購買租置房屋。

同為白田邨重建戶的余先生原希望購入鑽石山鳳德邨的單位，惟籌號較後，最後以約93萬元購買東頭二邨一實用面積約500平方呎低層單位。余生生表示，同樣大小的單位市價最低為400多萬元，認為租置房屋價格相宜。他認為若非白田邨重建，難以在本港擁有屬於自己的單位，稱「等待這個機會很久」。余先生育有兩名未滿10歲小孩，為單親爸爸，他表示「為小朋友預早買樓」。

公屋聯會副主席梁文廣表示，啟鑽苑價錢合理、地理位置「非常好」，估計可以售出全部單位。至於上期「綠置居」貨尾單位，梁文廣認為銷情不樂觀，形容青富苑的價格和地理位置均不太吸引。

梁文廣稱，「綠置居」將公屋單位以同樣大小間隔轉為出售，對公屋居民吸引力不大，表示今期「綠置居」後，需就計劃作出檢討。