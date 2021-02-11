產婦羊水栓塞出血亡　官引導陪審團：考慮事主羊水栓塞因醫療程序或自然而起 (13:44)

周官引導陪審團時指出，庭上爭議院方為事主灌注催產素及使用真空吸引術，是否導致事主羊水栓塞，若事主因上述醫療介入致出現羊水栓塞，羊水栓塞即屬於「傷害」，事主死於不幸；若認為事主因體內潛在風險，出現自發性羊水栓塞，羊水栓塞即屬於「疾病」，事主死於自然；若未能就事主出現羊水栓塞是傷害或疾病作裁決，可裁定她死因存疑。

周官補充，若裁定事主因疾病致羊水栓塞，不論治療方式是否有誤，或有否疏忽，仍需裁定死於自然，強調不論作什麼裁決，均不代表涉事醫生必然有過失。

周官另指出，若陪審團認為有需要，可就院方的醫療程序，如斷症的過程、使用催產素指引、使用血氧監察儀等作出建議。

持雙程證的事主梁金笑（終年33歲）在2016年11月28日晚上，誕下38周足月女嬰，女兒現已5歲。惟事主產後失血及休克，獲診斷為產後大量出血，經手術切除子宮，術間失血16公升，心臟停頓共210分鐘，術後留醫深切治療部，延至11月30日凌晨離世，解剖發現羊水栓塞。死者家屬質疑院方治理事主時增其羊水栓塞風險，亦未能及早斷症，及未有安排更高級的醫生治理事主。

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