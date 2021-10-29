男生後巷擲燃燒玻璃樽縱火罪成　判囚4年9個月　稱立志當記者貢獻社會 (11:54)

案發時就讀樹仁大學新聞與傳播學系一年級的男學生，前年10月6日反《禁蒙面法》示威期間，在深水埗一後巷投擲一個正在燃燒的玻璃樽，令地下燒成焦黑。他經審訊後被裁定一項罔顧生命是否會受到危害而縱火罪罪成，今（29日）於區域法院被判囚4年9個月。法官李俊文表示，本案案情嚴重，必須判處阻嚇刑期及嚴懲，量刑起點為監禁5年，考慮被告過去良好的背景及承認部分案情，酌情扣減3個月，已是最寬大的處理。
李官判刑時覆述辯方的書面求情稱，被告鄭永揚（現年21歲）過去學習態度積極良好，受老師愛戴，參與義務工作，照顧別人，由高中開始立志當記者，對未來充滿憧憬，熱愛香港，望一展抱負，對社會作出貢獻。
李官又說，被告過去從無刑事紀錄，案發時正值反修例事件，辯方形容今次事件對被告來說是當頭棒喝。
不過李官表示，即使如辯方所述，被告當時為阻礙警方追截示威者，只向地下投擲了一枚汽油彈，但是案發地方為一條70米長、8米闊的後巷，並有修路工程阻塞部分通道，投擲汽油彈是非常危險，其間有一名警員因此發射兩粒橡膠子彈，可見當時情況危急，巷中亦有一名女子受驚。李官最終判處被告入獄4年9個月。
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