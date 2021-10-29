男生後巷擲燃燒玻璃樽縱火罪成　判囚4年9個月　稱立志當記者貢獻社會 (11:54)

李官判刑時覆述辯方的書面求情稱，被告鄭永揚（現年21歲）過去學習態度積極良好，受老師愛戴，參與義務工作，照顧別人，由高中開始立志當記者，對未來充滿憧憬，熱愛香港，望一展抱負，對社會作出貢獻。

李官又說，被告過去從無刑事紀錄，案發時正值反修例事件，辯方形容今次事件對被告來說是當頭棒喝。

不過李官表示，即使如辯方所述，被告當時為阻礙警方追截示威者，只向地下投擲了一枚汽油彈，但是案發地方為一條70米長、8米闊的後巷，並有修路工程阻塞部分通道，投擲汽油彈是非常危險，其間有一名警員因此發射兩粒橡膠子彈，可見當時情況危急，巷中亦有一名女子受驚。李官最終判處被告入獄4年9個月。