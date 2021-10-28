工聯會簡兆祺涉與疑醉酒漢打鬥　准自簽守行為一年 (19:04)

被告為曹偉忠（60歲）、簡兆祺（63歲）。在公眾地方打鬥控罪指稱，兩人於2021年8月29日，在香港新界將軍澳唐明街2號尚德邨尚德街市外在上述公眾地方參與非法打鬥。曹偉忠另被控襲擊致造成身體傷害，指稱他於同月同地棍擊梁月蘭，因而對梁月蘭造成身體傷害。

簡兆祺的承認案情稱，梁月蘭自2014年受僱於簡兆祺，2020年起於尚德邨擔任社區助理。當晚7時許，當梁月蘭收起宣傳橫額時，疑酒醉的曹偉忠路過及手持一罐啤酒，開始罵梁月蘭及踢橫額。曹偉忠亦指控梁月蘭是簡兆祺的外遇，梁月蘭遂打電話給簡兆祺求助。

其後簡兆祺到場及與曹偉忠互罵。簡兆祺抓住曹偉忠的襯衫衣領，曹偉忠亦用腳踢簡兆祺，兩人赤手空拳打鬥。警察其後接獲報案到場，曹偉忠被捕及保持緘默。簡兆祺、曹偉忠及梁月蘭因手部、眼睛受傷送院。簡兆祺被捕後否認與曹偉忠打架，但承認曾推他在地。