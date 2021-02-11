前郵差涉WFH候召「秘撈」騙香港郵政1200元薪金　控4罪明答辯 (18:41)

被告許紹基（30歲），被控兩項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件，違反《防止賄賂條例》，他涉嫌於或約於2020年5月27日及6月4日，意圖欺騙其主事人而使用兩份載有虛假、錯誤或欠妥陳述的便箋，表示他加入香港郵政後從無擔任任何外間工作，而他明知是意圖用以誤導政府。

另外兩項欺詐指出，被告違反《盜竊罪條例》，涉嫌於2020年7月21日及31日，沒有向香港郵政報告他於該兩日缺勤，於辦公時間內到健身集團工作，並意圖欺騙而誘使香港郵政向他發放薪金共逾1200元，而導致他獲得利益及政府蒙受不利。

被告於2017年2月初加入香港郵政任職郵差，獲派駐香港仔派遞局，此前他在一個健身集團任職會所主任，被告入職後向香港郵政申請在該健身集團工作，但遭拒，香港郵政其後調查被告涉嫌未經許可從事有薪外間工作。

去年1月至8月期間香港郵政間歇性實施在家工作安排，所有郵差均須在家候命，不得在辦公時間內辦理個人事務或擔任外間工作，但被告涉於同年7月21日及31日到上述健身集團工作。