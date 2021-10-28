支聯會被控期間剔出公司登記冊　官下令控方釐清法律問題 (18:00)

控方表示，特首會同行政會議周二（26日）根據《公司清盤條例》命令公司註冊處長將支聯會剔除註冊。控方亦收到破產管理署發信，稱支聯會已在《公司（清盤及雜項條文）條例》下解散。根據條例，解散前歸屬公司的所有財產及權利，均須歸屬破產管理署長。控方稱與署方商討過，認為需時研究支聯會的法律地位。

蔡耀昌在庭上表示，政府的命令導致支聯會「突然死亡」，希望釐清破產管理署長作為公職人員，能否代表支聯會面對刑事審訊，「支聯會被迫解散，又繼續被控告，如何保障法律權益？」

署理總裁判官、《港區國安法》指定法官羅德泉稱，破產管理署長有權處理支聯會的財產安排，但刑事審訊似乎是另一回事，至於蔡耀昌能否代表支聯會仍是未知之數，因此下令控方釐清有關議題。羅官將案件押後至明年1月10日再訊，以待控方釐清法律問題，以及調查涉案約60箱文件、50支記憶棒及9部電子器材等。

李卓人及何俊仁沒有保釋申請，須繼續還押；鄒幸彤自行申請保釋被拒，同樣繼續還押。