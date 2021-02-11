主婦認伙「師爺」等偽造授權書騙逾3000萬貸款　稱財困遭犯罪集團利用犯案 (17:08)

被告黃瑪莉（44歲）承認於2013年12月至2015年4月期間，干犯7項欺詐罪。她原被控的另外4項欺詐罪則存檔法庭。

案情指稱，警方自2014年7月起接獲不同人報案，表示其名下物業被人用以向財務公司申請按揭貸款，被告於同年10月首次被捕，獲准保釋外出。及至2015年9月，被告的家姑及大伯、大伯妻子收到信件，要求他們就名下兩個物業向財務公司償還按揭貸款，於是報警。被告另以同樣手法，將兩名前保險客戶的兩個物業抵押給財務公司。

案情續稱，被告其後到警署自首，警誡下承認曾經營兩間洗衣店，惟其中一間後來倒閉，加上當時誕下女兒，因財困而被犯罪集團利用犯案。

根據案情，被告曾透過梁家樂律師行（K.L.Leung & Co.）俗稱「師爺」的法律行政人員任偉強（音譯）、何伯華律師行（Alan Ho & Co.）、陳旭輝律師行（Brian Chan & Associate）的「師爺Ken」，以及其他中間人協助偽造授權書。