男子羈留缺衣物保釋後肺炎亡　警疏忽職守指控獲證屬實　監警會：警須訂檢衣物後跟進指引 (16:42)

本報向警方查詢涉事警務人員有否被懲處，以及實際跟進行動，警方回覆稱，投訴警察課已將相關調查報告呈交監警會作審核，經監警會覆檢後，已將調查結果通知投訴人，投訴警察課不進一步評論。

該個案的男事主因被發現褲袋內藏有危險藥物被捕，擔任案件主管的警署警長要求檢取其長褲作為證物，並只向他提供私伙短褲替換。事主女兒於翌日到警署為父親送衣物，惟一名警務人員只接收外套，沒有接收恤衫及牛仔褲；但事主上庭應訊時，也沒有穿外套。他獲准保釋，同日因身體不適送院，兩日後因肺炎離世。

事主女兒其後投訴，尤其不滿涉事警務人員拒絕接收她帶給父親的恤衫及牛仔褲，而沒有任何解釋，亦沒有尋求案件主管指示。報告指出，由於該名警務人員疏忽職守，沒有按照既定程序先尋求案件主管的指示，才決定是否接受投訴人向其父親提供額外衣物的要求，因此指控被分類為「獲證明屬實」。

投訴警察課另增「未經舉報但證明屬實」指控

稱警未盡力提供同類衣物

此外，投訴警察課亦向警署警長新增一項「未經舉報但證明屬實」的指控，認為他在檢取事主的長褲作為證物時，理應考慮必要的跟進安排，例如警方是否可以提供同類替換衣物，或安排事主親屬為其提供同類替換衣物等。報告形容，「顯然，該名警署警長在檢取投訴人父親的長褲後，只把自己的短褲給予投訴人父親替換，而沒有盡力為對方提供同類衣物，此舉並不恰當。」

監警會認為，這宗個案充分顯示有必要制訂具體指引，說明檢取被捕者必要衣物後的跟進行動，包括當檢取被捕者的必要衣物後，警務人員應如何處理；應通知何人，和由何人負責決定檢取衣物；以及為被捕者提供合適的必要衣物作替換時，須作何等安排。

在報告期內，監警會共接獲投訴警察課1363宗新須匯報投訴個案的調查報告，同期並通過1390宗須匯報投訴個案的調查結果。在2020/21年度獲通過的2311項指控中，經全面調查的指控有702項，當中72項被列為「獲證明屬實」，佔所有經全面調查指控的10.3%；18項被列為「未經舉報但證明屬實」；4項被列為「無法完全證明屬實」。

獲證明屬實的72項指控當中，有16項涉及行為不當/態度欠佳/粗言穢語，54項涉及疏忽職守，2項涉及濫用職權。在報告年度獲監警會通過的個案中，共有87名警務人員需接受紀律聆訊或其他內部行動，涉及64宗個案。