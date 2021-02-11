37歲男涉落藥姦女保險經紀　被告否認向援交女投保是「醉翁之意不在酒」 (16:00)

被告林劍峰否認於2018年8月29日，在長沙灣東寧大廈一單位強姦女子X。控方盤問下，被告稱X事前沒去洗手間，否認在X杯中落藥。

被告形容X飲酒後，X面紅有笑，但對答正常。被告問及X的客人背景，X稱他們來自各行各業，投資經驗比X豐富。X稱「我咁後生，點會貿貿然出嚟一、兩次簽咁大金額保單，一定有其他嘢」，又說有方法令客戶購買保單，惟被告沒追問是什麼方法。X提出，若被告買年金和基金就「做咩都得」。被告作供時，同意對方是暗示以性交換取簽訂保單。

被告續稱，性交時X曾經閉眼，但她有發出聲音並擁抱他，明顯是有意識。性交中途，被告擔心遭X設局和「驚被屈簽單」，遂拍攝6分鐘長的片段，以保障自己。控方質疑X沒察覺被告下牀擺放手機，因為X當時不清醒，被告否認，並稱X對答清晰。被告承認沒得到X同意拍攝片段，但否認刪剪了對他不利的片段。

對於X事後稱會報警，被告表示驚訝，他認為性交是「你情我願」，他沒解釋就封鎖與X的對話。被告作供完畢，料控辯雙方明天（29日）結案陳辭。

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