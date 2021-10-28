大專生稱疑遭警長設局運汽油彈　助截查被告女警：警長突消失後巧合出現 (15:13)

21歲大專男生去年4月在葵涌警署附近，被便衣警搜出兩支懷疑汽油彈，一名葵涌警署警長其後被指稱「自編自導」一宗汽油彈案。男生否認在公眾地方管有攻擊性武器，案件今（28日）在西九龍裁判法院續審。協助截查被告的警員供稱，案發時一同巡邏的警長「突然間消失咗，又好巧合咁出返嚟」，因而涉妨礙司法公正受查。
被告林偉豪被控於去年4月13日，在葵芳邨葵正樓外的公眾地方，連同另一人管有兩支疑似汽油彈。辯方早前透露，將爭議被告原運送「紅酒」賺取外快，惟遭一名警長設局，誤運汽油彈。
協助截查被告的女警21124作供稱，當日與警長9505、警員24104及9899在葵芳邨以便裝巡邏，留意是否有可疑的人攜帶汽油彈，警長及警員9899中途離開，未交代去向。其後她見被告將手提袋放到一張石枱上，打算截查他時，警員9899出現截查被告，因警長及警員24104包圍被告，手提袋則無人看管，遂自發看管手提袋，未有觸碰及檢查袋子。
她同意辯方所稱，警長在截查時突然出現，但不認為他的舉動奇怪，亦否認一早知悉被告會在該處出現。
警員24104則供稱，隨警長到葵芳邨葵正樓外巡邏時，警員9899表示要獨自一人巡邏，未交代去向，他見過該警員在葵芳商場的貨𨋢出現，惟不知他在做什麼，其後只見警員9899截查被告，重申即使該警員未有截停被告，自己亦會截停他。
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