王婆婆悼陳彥霖涉阻差　警：被告遭要求出示身分證多次稱「等我示威完先」 (15:27)

負責拍攝的警員張伯喜供稱，他當晚近7時開始拍攝 ，並拍了10分鐘片段，內容有關警員要求被告王鳳瑤出示身分證及拘捕過程。沒有律師代表的被告盤問張伯喜時，問及為何鏡頭會對準她一個，質疑警員針對她。張伯喜稱，看到被告擺放雜物，或阻礙駛經車輛的司機視線，且被告高舉雨傘、紙牌，可能引人圍觀，所以選擇拍攝被告，並非聽從上司的指示。

被告亦問張伯喜，回到警署時有否聽到有人大叫，張伯喜稱聽到有女聲尖叫。被告表示，她在警車及警署被警員虐待。

督察李甜珠供稱，被告當時把手袋掛在行人路安全島的檔杆上，故要求她移除，惟她沒有遵從；又稱有途人經過時需要繞過被告，認為她對行人造成影響。李甜珠多次要求被告出示身分證，被告曾遞上八達通，但從沒出示身分證，並多次稱「等等先、等我示威完先」。李甜珠認為已給予足夠時間及多番警告，遂宣布拘捕，並由警員扶被告上警車離開現場。