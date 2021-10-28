職訓局畢業生竹枝打警臂　認暴動囚2年3個月 (12:44)

3名被名吳仲謙（25歲）、謝灼華（24歲）、周健豪（27歲）同被指控於前年8月24日在九龍灣偉業街近牛頭角警署一帶，和其他身分不詳的人參與暴動。首被告早前疑潛逃至台灣，被法庭頒發拘捕令。第三被告則不認罪。次被告於開審前認罪，今日被判囚2年3個月。

許官總結案情時表示，當日20人架設路障，與警方對峙，約10人曾向警方防線擲磚及照射雷射筆，其後沒有衝擊防線，及至作供的總督察飛身撲向示威者，場面才開始變得「混亂」。他接納辯方所指稱，當日並無發生大規模暴動，加上遊行獲不反對通知書，交通已改道，亦無證據顯示有財產受損或有巿民受傷，嚴重性較同類案件為低。

他續稱，示威者是在謝灼華被制服後才投擲汽油彈，形容當時情況未發展至暴動，亦無證據顯示謝灼華認知當日暴力會達至使用汽油彈的程度，故會判處較輕刑罰。許官接納被告有良好品格、愛護家人、工作勤奮，亦已作深切反省，以40個月作量刑起點，認罪扣減四分之一刑期，考慮他無案底，再扣減3個月，判囚27個月。