民陣未按《社團條例》交資料　警搜4地點包括社民連會址　陳寶瑩稱荒謬 (13:13)

上午10時30分，一批便衣探員到達社民連長沙灣泰昌工廠大廈會址門外等候，數十名軍裝警員及機動部隊等在工廠大廈外戒備。11時許，社民連主席陳寶瑩及外務副主席周嘉發亦返回會址協助警方搜查。

另一批探員在佐敦香港彩虹會址，逗留約一小時後離開。

社民連主席陳寶瑩表示，警方稱民陣未依時按《社團條例》提供2006年至今的相關資料，故手持法庭手令搜查社民連會址，並翻查會址的櫃桶，形容搜查相當仔細，若有文件需要翻閱亦會請她代勞，最終警方並未發現有民陣相關資料，故搜查約1小時後未有取走任何物件離開。

她稱對事件感非常不滿及感到荒謬，並稱已多次向警方強調社民連與民陣屬兩個不同組織，惟警方指出因社民連在2019至2020年期間曾接收過民陣資訊，故今日上門搜查社民連會址。她稱民陣最高峰時期有百多個成員組織，不明白為何只搜社民連及其餘3個地方，重申警方雖無取走任何資料，但搜查行動已對社民連造成不必要滋擾。陳寶瑩說：「對社民連同民間社會係一個政治恐嚇，一個寒蟬效應。」