邱德根女兒無按法庭命令披露財政資料　官裁故意違令判囚1個月 (20:25)

本案判定債權人為V Capital Limited，判定債務人為邱美琪。法庭在2018年頒令邱美琪須披露財政資料，惟她只透過事務律師交出部分文件。債權人其後申請發出指示傳票要求邱美琪披露資料不果，遂入稟高等法院要求法庭引用《高等法院條例》判邱美琪入獄。

邱美琪早前在庭上指稱，她一直依賴秘書整理銀行賬單等資料，惟當時秘書因病入院，加上律師給予她錯誤意見，她並不知道要呈交什麼文件，另受抑鬱症困擾，種種原因導致她無法獨力處理財務。

聆案官黎達祥在裁決時一一反駁，並指出法庭命令早於其秘書入院前已頒下，作為英國白金漢大學取得法律系畢業生的邱美琪，在庭上以英語對答流利，不相信她不理解命令內容，亦無證據證明她因患抑鬱症而無能力履行其披露責任，裁定她是故意違反法庭命令。