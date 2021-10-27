理大生藏汽油彈材料罪成囚13個月　官：監禁是唯一合適選項 (18:57)

被告吳俊偉（25歲）為理大會計系學生。辯方稱，勞教中心報告正面，冀法庭考慮判入勞教中心。裁判官劉綺雲引述辯方求情時稱，被告父母離異，他重考公開試後入讀副學士，其後升讀大學。被告2018年曾患抑鬱及有自殺念頭，2019年受社交媒體及新聞影響，參與遊行集會。被告還押期間反省，表示自己愚蠢及守法意識薄弱。

其求情信指出，被告還押多月，明白失去自由的滋味，又稱家人不離不棄，給予強大支持。被告獲保釋後，反思自己及社會的變化，重新思考如何貢獻社會，並學習凡事三思而後行。他又明白自己的生涯規劃會受影響，希望法庭可以輕判，給予他一個機會孝順母親，分擔母親的經濟壓力。

劉官說，當晚旺角警署有為數不少的示威者，被告使用攜帶的物品，可造成極大殺傷力。劉官稱，雖然被告申請保釋時，稱繼續還押會無法完成會計實習及如期畢業，此更是重要擔保條件之一，但劉官認為這並非求情理由，亦沒有其他扣減因素，惟考慮被告初犯，酌情扣減一個月。