5人元旦集結藏武器等罪成　2人罪脫 (17:56)

7名被告依次為男地盤工人關偉洛（31歲）、無業李輿鑫（39歲）、男學生劉子睿（20歲）、14歲男學生、男髮型師梁敏（24歲）、男閉路電視技術員任詠賢（25歲）及女學生張旭敏（22歲）。

裁判官鄧少雄裁決時稱，次被告李輿鑫因工作關係負責維修，或需要管有索帶；第三被告劉子睿管有300條索帶雖不合理地多，但對警方證物處理「有揮之不去的疑慮」，故裁定二人罪名不成立。

至於罪成的5名被告，鄧官稱首被告關偉洛離職後，仍未交還扳手是不合理，且其背包同時檢獲鹽水、哨子等物品，反映他早有圖謀，考慮當時社會背景，認為他有意圖使用扳手作非法用途。至於14歲男生曾供稱，背包的槌子是某天由物資站人員贈送，並放在背包內。惟鄧官表示說法奇怪，稱槌子有相當重量及面積，被告執拾背包時，必然會看到，並拒絕接納其證供。

另一被告梁敏的上司曾供稱，被告因要搬家，借用店內的鉗子和六角匙，並攜帶它們下班。惟鄧官認為，梁敏被捕及下班相隔一段時間，故不接納其上司的解釋。鄧官續稱，即使被告任詠賢有急救證書，但他當時可另有企圖，且他若使用鐳射筆來示意位置，沒有需要使用3B級別。

至於被告張旭敏攜帶一支噴漆，被控管有物品意圖損壞財產罪，她供稱當日帶了手套、鎅刀等，打算遊行後到港島的工作室歸還上述物品。惟鄧官表示，張旭敏有多次遊行經驗，必然知道遊行時攜帶會造成不便，且該些物品似乎不曾被使用過。