大專生涉管兩疑似汽油彈受審　辯方：警設局安排被告運「紅酒」實為汽油彈 (17:52)

被告林偉豪被控於去年4月13日，在葵芳邨葵正樓外的公眾地方攜有攻擊性武器，即兩支疑似汽油彈。警方在同年4月20日表示，一名38歲葵涌警署特遣隊男警長涉妨礙司法公正被捕候查。

庭上播放被告被捕翌日凌晨與警方會面的錄影片段，他表示透過朋友介紹一份工作，運送貴價酒以換取5000元報酬，並將其聯絡方法交予一中間人。案發當晚7時許，中間人由柴灣接載被告到尖沙嘴及旺角等地，要求他獨自下車買毛巾。被告稱，中間人在行車時不斷講電話，談及「一陣間到，要搞一陣先」，惟不知通話對象是誰。

中間人駕駛至葵芳邨近葵涌警署一帶停車，戴手套在車尾箱「做咗啲嘢」，歷時近20分鐘，其後要求被告將裝有「紅酒」的手提袋，放到葵芳邨內一張石枱上。被告稱他未曾見過要運送的酒，但聽到玻璃碰撞聲響，不覺有異。他下車過馬路後，已不見中間人的身影，之後步行約100至200米，並放下手提袋折返時，被警員截查。被告獲准保釋，案件明（28日）續。