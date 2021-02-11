37歲男涉落藥姦女保險經紀　被告：憂遭威脅偷拍牀上片段　稱無添東西入飲料 (15:38)

被告林劍峰否認於2018年8月29日，在長沙灣東寧大廈一單位強姦女子X。被告自辯稱，案發時任職銷售員，他與事主X首次接觸時為2015年，X透過微信定位功能找到被告及與她傳信息，稱X「問我無興趣搵援交」，提及價錢為3500元。

2018年7月，被告父母欲買醫療保險，他見X在微信發布保險資料，遂向她查詢。二人於7月28日在餐廳後和被告住所傾談保險。

被告續稱，案發當天，X與被告午飯後再提出到被告住所談保險，兩人在房內談及感情私事，被告提供水予X飲，及應X要求購買啤酒，X先後自行開了兩罐啤酒飲用。X在牀上主動觸摸被告的手，兩人親吻並性交。被告稱，X沒失去意識及沒表示不願意，他強調沒添加東西進水及啤酒。

被告稱，事前兩人談及有客戶為上牀買保單，X認為「各取所需」及「有方法令佢哋簽」，X曾游說被告「不如你簽年金基金，我聽晒你話做咩都得」，但被告稱需考慮。被告稱與X性交時，擔心對方設局及遭威脅，於是偷拍片段。

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