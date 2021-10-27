白髮男涉巴士站偷拍女子裙底　警拘44歲疑犯 (11:49)

事發過程被途人用手機拍下，近日在網上流傳。該名白髮男身穿淺藍色恤衫及西裝褲，他先抱住一個黑色背囊，假裝取物，懷疑將偷拍工具放置在背包內，之後改為手持背囊放於膝前，並不斷向前方女事主裙底靠攏，疑偷拍其裙底，過程被一名女途人發現，女途人隨即出聲指控白髮男偷拍裙底，白髮男逃去。

女事主近日將片段上載互聯網，稱早上等巴士時經常發現該名白髮男排在自己後面，並持續兩個月。至8月底，一名一起等巴士的女子發現該白髮男偷拍行為，翌日埋伏並拍下整個偷拍過程。女事主形容白髮男偷拍技術「聰明」，排到她後面後才會從背囊中取出偷拍工具，夾在背囊中偷拍，又表示已即時報警，但一開始不想打草驚蛇故未將影片放上網，惟過去兩個月仍未能捉拿犯人，認為白髮男必住在附近，希望透過群眾力量將其緝拿。

警方表示，接獲一名23歲女子報案，稱她於8月31日早上在天頌苑巴士站懷疑被一名男子以手提電話偷拍其裙底，元朗警區刑事調查隊第8隊接手調查案件，經過深入調查及情報分析後，昨日（26日）傍晚於天水圍拘捕一名44歲姓周男子，涉嫌破壞公眾體統，被捕男子現正被扣留調查。