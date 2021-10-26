美酒佳餚巡禮「品味通行證」開始網上訂購 (21:32)

市民可經購票通選購電子兩款「品味通行證」，定價250元的入門品味證含5張品味券，而定價500元的標準品味證含有10張品味券、餐飲電子優惠券和2隻酒杯。

巡禮亦設「美酒佳話On-air」，每堂約30分鐘，市民今日起可於購票通預購品酒套裝，大部分品酒套裝可於網上直播該堂前送達，而11月6日其中一堂是有酒評家James Suckling，供品鑑5款市仍未出售的波爾多「期酒」，該套裝售價400元，而11月7日有一堂是世界級調酒師黎振南與專業朱古力品鑑師Katie主持，參加者有機會獲星夢郵輪「雲頂夢號」四日三夜雙人露台客房郵輪假期，名額15個。

市民可經購票通(www.cityline.com)選購「品味通行證」，有關巡禮詳情可瀏覽活動網站(www.discoverhongkong.com/winedinefestival)，查看有關參加餐廳酒吧資訊。