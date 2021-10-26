「試當真」九展表演　戴黃口罩觀眾被警截查 (20:09)

戴着黃色口罩的觀眾姚先生表示，散場時被截查身分證及搜袋。被問及被警員截查是否與其戴黃色口罩有關，他稱「無從稽考」，又說平日外出也曾被截查，「可能我外觀問題」。他稱警員搜到其藥袋，曾問他是否不適，有否做新型冠狀病毒檢測等。另一名觀眾關先生說，對觀看「試當真」表演被警方截查並無感到意外，因現場較多人，並猜測可能是因為「試當真」被人視為「暗黃」有關。但他表示，是次表演不涉及任何政治，邀請的嘉賓亦是過往曾合作過的藝員。他稱沒有因被截查影響心情。

網媒PSHK兩名記者先後最少三度在九展外被警員截查，其中一名正準備進入場內採訪的記者向警方展示政府總部記者證，但仍短時間內先後被兩批不同的警員截查。他稱當時剛被一批警員搜查，向前行十數米，隨即被另一批警員呼喝及包圍，要求他再次接受搜查，指稱警員態度惡劣。他表示已經展示記者證，兩度截查並無必要，「（我）都係做嘢啫」。