新冠肺炎｜周五起12至17歲僅打一針港人可回港惟須隔離 (20:45)

政府今日（26日）公布由周五（29日）起調整兩項規定，涵蓋已接種一劑復必泰新型冠狀病毒疫苗的12至17歲來港者，以及已接種一劑認可新冠疫苗但因健康原因未能接種第二劑的香港居民。
12至17歲者的規定：
已接種一劑復必泰疫苗的12至17歲香港居民，如在登機／到港當天或之前21天曾逗留A組指明地區，可登機來港，惟抵港後仍須在指定檢疫酒店強制檢疫21天，以及於抵港第26天進行強制檢測。若登機／到港當天或之前14天曾逗留B組指明地區，抵港後須於指定檢疫酒店強制檢疫14天，以及於抵港第16及19天進行強制檢測；若登機／到港當天或之前14天曾逗留C組指明地區，抵港後須於指定檢疫酒店強制檢疫7天，以及於抵港第9、12、16及19天進行強制檢測。
因健康原因未能接種第二劑新冠疫苗者的安排：
已接種一劑認可新冠疫苗並持有認可疫苗接種紀錄的香港居民，如在接種該劑疫苗後獲發醫生證明書，證明其因健康原因未能接種第二劑新冠疫苗，可例外獲准從A組指明地區登機來港，惟抵港後仍須強制檢疫21天，以及於抵港第26天進行強制檢測。至於從B組指明地區或C組指明地區來港的相關者，分別須強制檢疫21天或14天，不會獲縮短檢疫期。
有關指明地區相應的登機、檢疫及檢測要求的詳情，可瀏覽政府網頁或參閱政府新聞公報。
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