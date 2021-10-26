新冠肺炎｜周五起12至17歲僅打一針港人可回港惟須隔離 (20:45)

12至17歲者的規定：

已接種一劑復必泰疫苗的12至17歲香港居民，如在登機／到港當天或之前21天曾逗留A組指明地區，可登機來港，惟抵港後仍須在指定檢疫酒店強制檢疫21天，以及於抵港第26天進行強制檢測。若登機／到港當天或之前14天曾逗留B組指明地區，抵港後須於指定檢疫酒店強制檢疫14天，以及於抵港第16及19天進行強制檢測；若登機／到港當天或之前14天曾逗留C組指明地區，抵港後須於指定檢疫酒店強制檢疫7天，以及於抵港第9、12、16及19天進行強制檢測。

因健康原因未能接種第二劑新冠疫苗者的安排：

已接種一劑認可新冠疫苗並持有認可疫苗接種紀錄的香港居民，如在接種該劑疫苗後獲發醫生證明書，證明其因健康原因未能接種第二劑新冠疫苗，可例外獲准從A組指明地區登機來港，惟抵港後仍須強制檢疫21天，以及於抵港第26天進行強制檢測。至於從B組指明地區或C組指明地區來港的相關者，分別須強制檢疫21天或14天，不會獲縮短檢疫期。

有關指明地區相應的登機、檢疫及檢測要求的詳情，可瀏覽政府網頁或參閱政府新聞公報。

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