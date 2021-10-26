天水圍夜歸女子遭跟蹤回家　警拘一男子 (19:01)

涉事女子事後開設一個Instagram帳戶公開拍到事件經過的閉路電視片段，呼籲街坊留意涉案男子。片段顯示，一名女子身穿連身短裙及高跟鞋，凌晨零時返回天水圍天富苑大堂。一名身穿黑色長袖褸及長褲的男子跟隨其後，女子進入升降機後，男子向她舉起中指。女事主稱，當時覺得男子「癡癡地」，但未有特別為意他，便關上升降機門。

事主表示，未幾該男子再按鈕打開其升降機門，懷疑他想進入升降機，剛巧有另一名住客進入升降機，該男子即「轉身扮無事」。其後該男子一直留意她停留的樓層，再乘另一部升降機到女子居住的樓層。

事主續稱，當時她在寓所外未開門，在門外脫鞋，發現該男子突然出現，「個吓個心好慌，即刻開門衝咗入屋」，並將事件告之家人。當時該男子在走廊望着她的單位，其父親開門喝止，該男子從後樓梯逃走。事主事後兩度報警，並將事件通知管理處。

警方稱非常重視案件，已交由元朗警區刑事調查隊第12隊接手調查，今日下午於天水圍一公共屋邨單位內，拘捕一名26歲姓劉本地男子，涉嫌遊蕩，被捕男子現正被扣留調查。