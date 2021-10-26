陳皓桓前年港島非法集結囚3個月　連同早前案件總刑期22個月 (17:07)

被告陳皓桓（25歲）早前因前年10．1遊行、10．20九龍遊行、去年六四維園未經批准集會、以及去年七一遊行而共被判囚21個月。他今在庭上表示，「敢做敢認，我認罪」。他稱「畀人拉我非常之同意，咁耐先告我非常之同意，非常同意陳同佳依然未坐到監，但我已經坐咗監」。

案情指稱，時任民陣召集人陳皓桓於前年9月向警方申請於案發當日舉行主題為「五大訴求、缺一不可、撤回831、落實雙普選」的公眾集會及遊行，警方以安全為由禁止集會，反對遊行，民陣提出上訴後再被駁回。遊行舉行前一天，陳皓桓在facebook發文稱會堅持與其他人參與遊行。

案情續指出，案發當日下午2時許，陳皓桓身穿寫有「公民抗命」黑衣到銅鑼灣一帶，並於崇光百貨外與示威者一同高叫「五大訴求 缺一不可」口號，起步後接受傳媒訪問，表明「我今日並唔係行街，我係遊行嘅」、「我預咗畀人拉，預咗畀人告」。遊行期間，陳皓桓帶同數千名參加者沿行車道前進，導致港島區主要幹道封閉至晚上11時許，3個港鐵站因而關閉，多條巴士及小巴行車線需改道或暫停服務，另有22組交通燈遭破壞。