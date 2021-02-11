女子涉商場高處向警擲金屬柱　鄧竟成子作供：見圓柱物跌前方2呎「呆咗一呆」 (17:00)

被告楊迎曦（35歲）報稱數碼編輯。總督察鄧智兆供稱，當日他穿防暴裝束及戴上頭盔，與其他警員沿扶手電梯推進時，看到前方有一名男子試圖投擲硬物，故曾發射海綿彈。他其後看到約1.5米長的圓柱物跌在前方2呎位置，形容當時「呆咗一呆」，隨即望上方，判斷上方有人襲擊警員。鄧智兆稱，當時身邊有5至6名同袍，警長52708在其前方。其後有同袍拉他到電梯後方。

辯方盤問時稱，該金屬拉帶柱是「打斜」墜下，而非垂直跌下。鄧智兆則稱，當下判斷是垂直墜下。法官陳廣池曾問控方有否就該金屬柱墜下的衝擊力索取專家報告，控方稱沒有，並解釋基本常識的理解下，高空墜下的硬物具破壞力，惟陳官稱這與基本常識無關，「係要量化個衝擊力」。

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