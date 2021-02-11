六旬漢涉發布煽傷害警員言論　反對招認供辭呈堂　稱警或誤會被告為另一網台人員 (15:09)

被告蔡易文就上述議題出庭作供，其facebook專頁名稱為「Tony Choi」，畢業於溫哥華一間大學的經濟系，平日炒期貨為生計。去年5月26日上午7時許，有警員持搜查令到其住所，稱要搜查他的家。有警員問他家中的廣播及錄音設備設置在哪，被告表示沒有，並供稱「可能佢以為我係另一個人（Tony Choi），做網台好出名」。其後警員指示被告打開電腦，他跟從，並輸入電腦密碼讓警員瀏覽資料。警員看到被告的facebook帳戶，詢問是否他使用，被告承認。惟警員從無提及為何要檢視電腦或將當中資料呈堂，亦沒提到拘捕或曾進行警誡。

當警員帶他離開住所，被告欲帶上藥盒，因他患嚴重過敏，惟遭警員阻止，並稱會帶他醫生。控方盤問時稱警員曾作警誡，被告不同意，但他一度承認該帖文由他發布，但否認作出煽動。被告重申曾兩度被警員誤導，以為會很快離開警署，不知道會被捕，又稱警員在錄影會面中誘使他認罪。

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