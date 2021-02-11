產婦分娩死亡案　專家證人：優先補充失血合理　羊水栓塞難診斷事後追究欠公允 (14:30)

港大及中大醫學院婦產科名譽臨牀教授梁永昌以專家證人身分供稱，估計事主在排出胎盤後約半小時內，出現羊水栓塞，惟他自問作為「average（中庸）嘅醫生」，未必能在當刻斷症。他引述文獻解釋，產婦出現事主般嚴重出血及瀰漫性血管內凝血病徵的機率分別為0.76%及16%，羊水栓塞機率僅10萬分之1至12，加上本港沒有特定測試可以證實羊水栓塞，往往要靠解剖斷症，梁永昌認為當時院方只能「見招拆招」，首先處理失血。

死因庭早前傳召兩名專家證人，均指出院方見事主血壓驟降、休克、凝血過快等徵狀時，應能診斷出羊水栓塞，繼而控制輸血及提供心肺支援。梁永昌稱，兩名專家的看法理論上完全正確，但事主流血不止，而打強心針在患者心肺功能正常時會致出血更甚，認為醫生未必會「叻到咁交關」，即時診斷出羊水栓塞，決定打強心針及插喉，強調從結果追究過去的診斷，總會發現缺失。

另外，專家證人早前質疑，事主入院時胎心異常或有其他原因，毋須催生。梁永昌則稱，即使照超聲波發現胎兒可能因臍帶纏頸影響心跳，亦未能否定胎心異常，而胎心異常足以致命，加上事主胎兒已足月，催生決定合理。研訊今午審。

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