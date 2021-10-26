37歲男涉落藥強姦女保險經紀　專家證人：唑吡坦副作用包括「斷片」 (13:41)

被告林劍峰否認於2018年8月29日，在長沙灣東寧大廈一單位強姦女子X。控方傳召中大醫學院精神科學系教授、精神科專科醫生鄧偉光作供。他表示唑吡坦（Zolpidem）不難在坊間藥房購買，通常服用30分鐘內可使人迅速入睡，而口服片劑是循序漸進發揮藥效。

鄧偉光續稱，唑吡坦的副作用包括暈眩、惡心、步伐不穩等，與X證供相符。X之前供稱她酒後一度失去意識，鄧偉光同意唑吡坦可致短暫失憶，有病人忘記曾致電或傳送信息予他人，甚至食過杯麵。

被告與X在牀上裸體片段中，X曾問被告，X的男友會否參與這遊戲。控方問及鄧偉光，唑吡坦會否令人對答離題，他稱病人可出現答非所問的情況，感乏力、紊亂、激動及神志不清等。

鄧偉光指出，唑吡坦可溶於水和啤酒，並不影響藥效，雖然沒證據顯示唑吡坦和酒精有相互作用，但可以同時有醉意及受藥物影響。控方指出案發24小時後，X的血液驗出0.03毫克唑吡坦，鄧偉光表示事主早前體內唑吡坦含量應較多。控方舉證完畢，聆訊明（27日）續。

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