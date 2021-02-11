37歲男涉落藥強姦女保險經紀　辯方呈牀上片段質疑經紀自願性交換取保單 (20:19)

控罪指出，被告林劍峰於2018年8月29日，在長沙灣東寧大廈一單位強姦女子X。辯方在庭上播放被告與X案發時在牀上裸露的片段，被告問X「今晚喺到瞓好唔好？」及「hea（消耗時間）到幾點返去？」，X回答「無所謂」。

X屏風後作供，重申不同意與被告性交，表示她的狀態並不清醒，她亦不知悉被告拍攝該片段，反問可否控告被告偷拍。辯方指出，X曾向被告稱有方法令客戶上牀後簽訂保單，X否認此說法。

辯方質疑X遭性侵後回家，還向被告報平安，並繼續聯絡被告談及保險，X解釋當時不清楚是否遭被告落藥性侵，她稱被告不是她心儀的類型，他們也沒達成利益上的共識。

辯方指出X同意性交，使被告願意購買年金，X遂可賺取約10萬元佣金，X否認並稱懷疑被告藉詞了解保險產品，早有預謀並當她是獵物來「玩」，她不同意與被告性交以給予對方「甜頭」。

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